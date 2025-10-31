Regionali Cirielli | Regione parte attiva per uno stadio all’altezza di Napoli

"Napoli merita uno stadio moderno, sicuro e degno della sua storia. Per questo da Presidente della Regione Campania promuoverò la creazione di un tavolo tecnico permanente sullo stadio Diego Armando Maradona, con la partecipazione di Regione, Comune di Napoli, SSC Napoli, Governo, FIGC e Cassa Depositi e Prestiti. Il tavolo avrà un obiettivo chiaro: sbloccare entro 6 mesi un progetto definitivo per il futuro dello stadio. La Regione metterà a disposizione strumenti urbanistici e risorse derivanti da fondi europei e nazionali (FESR, FSC, PNRR rigenerazione urbana), favorendo partenariati pubblico-privati e tempi certi per autorizzazioni e lavori.

