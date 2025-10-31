Regionali Campania Rosa Razzano PD | Sportello unico incentivi e bonus per le partite IVA

Comunicato Stampa La candidata propone misure concrete per liberi professionisti e autonomi: meno burocrazia, più sostegno e nuove opportunità di crescita “Nel nostro Paese – e in particolare nel Mezzogiorno – migliaia di liberi professionisti e titolari di partita IVA . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Regionali Campania, Rosa Razzano (PD): “Sportello unico, incentivi e bonus per le partite IVA”

