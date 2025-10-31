Regionali Campania all' incontro con la Schlein si presenta a sorpresa anche ?Vincenzo De Luca

Ilmattino.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Elezioni Regionali Campania: a sorpresa, nell?aula consiliare del Comune di Fisciano, è arrivato anche il presidente Vincenzo De Luca. In municipio è in programma un. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

regionali campania all incontro con la schlein si presenta a sorpresa anche vincenzo de luca

© Ilmattino.it - Regionali Campania, all'incontro con la Schlein si presenta a sorpresa anche ?Vincenzo De Luca

Scopri altri approfondimenti

regionali campania incontro schleinRegionali, assedio a Schlein da Salis e la nuova corrente dei “Ferrovieri”. Picierno contro Bonaccini - Dopo la sconfitta nelle Marche e in Calabria e l’unica vittoria del centrosinistra in Toscana le Regionali in Puglia, Campania e Veneto potrebbero destabilizzare la leadership del Pd di Elly ... Scrive corriereirpinia.it

regionali campania incontro schleinRegionali Campania: Schlein, ce la faremo, costruiremo alternativa con la gente - In Campania il centrosinistra "ce la farà a vincere le elezioni, sono ottimista". Riporta agenzianova.com

regionali campania incontro schleinRegionali, domani Schlein fa tappa all’autostazione di Avellino - Domani, venerdì 31 ottobre, la segreteria del Pd sarà in Campania in vista del voto delle regionali. Riporta corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Regionali Campania Incontro Schlein