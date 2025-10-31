Regionali Campania 2025 la lista Roberto Fico Presidente esclusa ad Avellino | ecco le motivazioni
Il Tar della Campania ha bocciato il ricorso presentato e disposto l'esclusione della lista "Roberto Fico Presidente" dalla circoscrizione di Avellino. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Regionali Campania, il Tar esclude la lista Fico Presidente ad Avellino: ecco il motivo - facebook.com Vai su Facebook
#intanto Regionali Campania, la rivelazione di Boccia: “Il Pd mi ha chiesto di candidarmi, ho le prove” - X Vai su X
Elezioni Regionali Campania 2025: ufficializzata la lista dei candidati per la Circoscrizione di Caserta - Scopri la lista ufficiale dei candidati per la circoscrizione di Caserta alle Elezioni Regionali in Campania del 23- Scrive casertaweb.com
Elezioni regionali, Tar Campania esclude lista “Fico Presidente” nella circoscrizione irpina - I giudici amministrativi non hanno ritenuto "veniale" l'errore delle 40 firme di presentazione in più, raccolte in due comuni irpini ... Segnala ilmeridianonews.it
Regionali Campania, il Tar esclude la lista “Fico Presidente” in Irpinia - Il Tar della Campania, sezione di Salerno, ha respinto il ricorso e, automaticamente escluso la lista “Fico Presidente” nella circoscrizione irpina a sostegno del candidato governatore M5S. Scrive strettoweb.com