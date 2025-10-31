Reggio conquista Lucca Capitan Findus sbarca nel mondo del fumetto
Un mito che diventa fumetto. L’iconico Capitan Findus, simbolo di avventura, coraggio e fantasia, entra ufficialmente in un nuovo mondo narrativo e lo fa in grande stile a Lucca Comics & Games 2025, grazie a una speciale collaborazione con la Scuola Internazionale di Comics di Reggio. Proprio dal più grande palcoscenico italiano dedicato al fumetto e alla creatività, Findus ha annunciato il vincitore del progetto dedicato alla creazione delle nuove avventure di Capitan Findus a fumetti, colui che ha saputo reinterpretare al meglio l’eroe dei mari più amato dalle famiglie italiane, trasformandolo in un’avvincente striscia illustrata anche nell’ambito di ‘Food-metti’, un festival nel festival dedicato alle eccellenze della gastronomia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
