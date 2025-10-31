Reggiana occhio agli esperti lupi irpini L’Avellino ha tanti big e fame di vittorie

Altro giro, altri numeri che ci aiutano a capire che partita potrebbe essere quella di domani ad Avellino (ore 12.30). Intanto spicca un dato: sono trascorse dieci giornate in Serie B, e soltanto per la seconda volta in questo avvio la Reggiana sfiderà un avversario che, secondo le cifre di "Transfermarkt", ha un valore di mercato inferiore. La rosa granata vale 16 milioni, mentre quella degli irpini circa 200mila euro meno. Solo il Sudtirol valeva meno della Reggiana, tutti gli altri avversari di più. Ecco, però, subito l’interessante contraddizione: se guardiamo al monte ingaggi (comprensivo di giocatori, staff tecnici e direttori sportivi): l’Avellino supera e di tanto i granata, con una spesa di quasi 14 milioni e mezzo a fronte dei quasi 9 granata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, occhio agli esperti lupi irpini. L’Avellino ha tanti big e fame di vittorie

