Referendum togheGrosso a capo dei no
10.00 Il costituzionalista Enrico Grosso sarà il presidente onorario del Comitato per il 'no' al referendum sulla riforma della Giustizia per la separazione delle carriere, promosso dall'Associazione nazionale magistrati. Grosso è docente di diritto costituzionale alla facoltà Giurisprudenza all'Università di Torino Al via la raccolta firme. Il referendum confermativo previsto per la primavera. Ieri,il Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge di riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
