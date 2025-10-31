Referendum sulla riforma della giustizia Grosso presidente del Comitato del No Da lunedì la raccolta firme della maggioranza

Sarà Enrico Grosso, a quanto si apprende, il presidente onorario del Comitato a difesa della Costituzione e per il No al referendum sulla riforma della Giustizia, promosso dall'Associazione nazionale magistrati. Grosso è un avvocato, professore ordinario di diritto costituzionale all'università di Torino. "Siamo disponibili con chiunque purché si apra il più ampio confronto, gli interlocutori. 🔗 Leggi su Feedpress.me

