Referendum l’Anm apre a confronto tv col ministro Nordio | Finora con noi non c’è stato dialogo

Ildifforme.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Intanto, la politica si organizza per la raccolta firma. Il centrosinistra ha presentato la lettera di richiesta a Camera e Senato, mentre il centrodestra darà avvio al procedimento già il prossimo lunedì. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

