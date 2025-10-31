Referendum l’Anm apre a confronto tv col ministro Nordio | Finora con noi non c’è stato dialogo
Intanto, la politica si organizza per la raccolta firma. Il centrosinistra ha presentato la lettera di richiesta a Camera e Senato, mentre il centrodestra darà avvio al procedimento già il prossimo lunedì. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
