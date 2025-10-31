Referendum la partita dei comitati | il frontman del No sarà il costituzionalista Grosso Il Sì punta su Caiazza e Di Pietro
Il comitato per il No esiste già da settimane e oggi presenterà il suo frontman, l’avvocato e costituzionalista torinese Enrico Grosso. Quello per il Sì, invece, si è costituito il 30 ottobre, giorno del via libera definitivo alla riforma in Parlamento: il capo è Gian Domenico Caiazza, avvocato ed ex presidente dell’ Unione delle Camere penali. I due schieramenti si scaldano in vista del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere e dei Csm, in programma tra marzo e aprile: il fronte pro-riforma, capitanato dagli avvocati, raccoglie esponenti della galassia liberale e “ garantista “, mentre i contrari, riuniti sotto il vessillo dell’ Associazione nazionale magistrati, puntano a pescare soprattutto nel mondo dell’associazionismo, della cultura e dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
