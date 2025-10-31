Referendum il voto sulla Giustizia tra marzo e aprile | Schlein e Conte avviano la campagna da separati

Tra cinque o sei mesi gli italiani saranno chiamati ad esprimersi sul referendum confermativo della giustizia. La maggioranza parte compatta e dà avvio alle raccolte firme, mentre nel centrosinistra manca la compattezza. I due leader di Pd e M5S non si sono ancora incontrati e le prime conferenze stampa sul tema sono state separate. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

