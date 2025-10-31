Referendum Giustizia ecco chi guiderà i Comitati | Enrico Grosso per il No Gian Domenico Caiazza per il Sì

Enrico Grosso per il No, Gian Domenico Caiazza per il Sì. Sono i due frontman che guideranno i comitati per il referendum costituzionale sulla Riforma della Giustizia. Ieri, col loro battesimo, ha preso ufficialmente il via la battaglia referendaria. Grosso, l’allievo di Zagrebelsky, sostenuto dall’Anm. Grosso, torinese, avvocato e costituzionalista, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino guiderà il fronte contrario alla riforma del Guardasigilli Carlo Nordio, sostenuto dall’Associazione Nazionale Magistrati. Allievo di Gustavo Zagrebelsky, Grosso è un esperto di democrazia rappresentativa e diretta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

