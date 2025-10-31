Referendum Giustizia ecco chi guiderà i Comitati | Enrico Grosso per il No Gian Domenico Caiazza per il Sì

Lanotiziagiornale.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Enrico Grosso per il No, Gian Domenico Caiazza per il Sì. Sono i due frontman che guideranno i comitati per il referendum costituzionale sulla Riforma della Giustizia. Ieri, col loro battesimo, ha preso ufficialmente il via la battaglia referendaria. Grosso, l’allievo di Zagrebelsky, sostenuto dall’Anm. Grosso, torinese, avvocato e costituzionalista, professore ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Torino guiderà il fronte contrario alla riforma del Guardasigilli Carlo Nordio, sostenuto dall’Associazione Nazionale Magistrati. Allievo di Gustavo Zagrebelsky, Grosso è un esperto di democrazia rappresentativa e diretta. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

referendum giustizia ecco chi guider224 i comitati enrico grosso per il no gian domenico caiazza per il s236

© Lanotiziagiornale.it - Referendum Giustizia, ecco chi guiderà i Comitati: Enrico Grosso per il No, Gian Domenico Caiazza per il Sì

Scopri altri approfondimenti

referendum giustizia guider224 comitatiGiustizia, parte la corsa ai comitati referendari in vista del referendum confermativo nel 2026. Tra i testimonial Ranucci per il "no" insieme all'Anm - Dopo mesi di dibattito parlamentare, con l'approvazione in quarta e ultima lettura al Senato della riforma ... Da ilmessaggero.it

Referendum Giustizia, ecco chi guiderà i Comitati: Enrico Grosso per il No, Gian Domenico Caiazza per il Sì - Niente politici nel comitato per il No al referendum Il “Comitato per il No al referendum sulla giustizia”, mira a “sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi derivanti dalla riforma costituzionale ... Lo riporta lanotiziagiornale.it

referendum giustizia guider224 comitatiGiustizia, Grosso presidente onorario Comitato no al referendum: "E' battaglia dei cittadini" - A meno di 24 ore dal via libera definitivo alla riforma costituzionale della giustizia e dall'avvio da parte del centrodestra dell'iter per la raccolte firme per il referendum, il 'Comitato a difesa d ... Scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Referendum Giustizia Guider224 Comitati