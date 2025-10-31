Referendum e separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri | scopri cosa cambia davvero e perché la prossima consultazione popolare sarà decisiva
Dopo decenni di dibattiti e tentativi andati a vuoto, il Parlamento ha approvato la riforma costituzionale che introduce la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. Una svolta storica, come sostenuto con forza dal centrodestra, che vede coronato il sogno di Silvio Berlusconi. Ma la partita non è ancora chiusa: infatti sarà il popolo, con ogni probabilità tra marzo e aprile 2026, a dire l’ultima parola con un referendum confermativo. L’approvazione in Parlamento è arrivata il 30 ottobre 2025, dopo un confronto acceso tra il governo Meloni e le opposizioni, insolitamente compatte e unite nel contrapporsi a questa ingente riforma della giustizia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
