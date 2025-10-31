Dall’analisi dei dati sulle dichiarazioni dei redditi 2024, relative ai redditi prodotti nel 2023, emerge per Osimo un quadro complessivamente positivo, con segnali di crescita economica e un livello di partecipazione fiscale superiore alla media nazionale. Dopo alcuni anni di lieve calo, torna ad aumentare anche la popolazione residente: nel 2023 hanno presentato dichiarazione dei redditi 26mila e 488 osimani, pari al 76,2 per cento della popolazione residente, una quota superiore alla media italiana (72,2 per cento) e solo di poco inferiore al dato regionale (77,3). Il reddito imponibile complessivo dichiarato a Osimo nel 2023 ammonta a 607,8 milioni di euro, con un incremento del 3,5 per cento rispetto al 2022. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Redditi sopra la media, ma c’è il rischio povertà