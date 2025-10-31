Recuperare interpretare trasformare | la moda green made in Pescara sfida i big del riciclo

Ilpescara.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vecchie felpe, lenzuola e federe, tessuti di fiandra prendono nuova vita in un laboratorio del centro storico, a due passi dalla casa natale di Gabriele d’Annunzio, e diventano una maglia all’ultima moda, una camicia stravagante, una blusa su misura unica nel suo stile. I fornitori arrivano da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Recuperare Interpretare Trasformare Moda