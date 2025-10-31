Recondite armonie all’Osservanza
Lasciarsi catturare dalle ‘beats’ del Barocco: linee ritmiche pulsanti, contrasti dinamici e la genialità senza tempo di Bach. E’ il primo concerto della rassegna autunnale della ‘ Recondite armonie ’, l’orchestra formata da giovani musicisti del territorio diretti dal maestro Stefano Pecci. Il primo appuntamento è domenica 2 novembre alle 17 alla chiesa dell’Osservanza di Cesena con il ‘BaRock Beats’: in programma il primo e quinto dei concerti brandeburghesi e il concerto per violino e orchestra in re minore di Johann Sebastian Bach. Biglietti disponibili su www.billetto.it (intero 10 euro, under 18 5 euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Domenica 16 Novembre ore 17.00 un fantastico concerto all'interno dell' Autunno in Bianco & Nero organizzato dall' Associazione Recondite Armonie con la collaborazione e il sostegno del Comune di Grosseto, scuola di musica Chelli, Hotel Granduca e - facebook.com Vai su Facebook
“Recondite Armonie” presenta i progetti internazionali: il programma dei concerti - Alla quarta edizione, tora il concorso musicale provinciale “Recondite Armonie”, riservato ai giovani musicisti studenti nella provincia di Grosseto, volto a valorizzare i migliori talenti del ... Come scrive grossetonotizie.com
“Recondite Armonie” torna a sorprendere ed emozionare: l’edizione 2025 parte con il “Duo Cantabile” - Nel 2025 l’Associazione “Amici della Musica di Savigliano” celebra un traguardo prestigioso: il suo Cinquantesimo anno di attività. Riporta ideawebtv.it
Recondite Armonie. Quaranta giovani alle audizioni - La rassegna è promossa dall’associazione Recondite Armonie con il patrocinio della Provincia e dell’assessorato alla ... Scrive lanazione.it