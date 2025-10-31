Recondite armonie all’Osservanza

Lasciarsi catturare dalle ‘beats’ del Barocco: linee ritmiche pulsanti, contrasti dinamici e la genialità senza tempo di Bach. E’ il primo concerto della rassegna autunnale della ‘ Recondite armonie ’, l’orchestra formata da giovani musicisti del territorio diretti dal maestro Stefano Pecci. Il primo appuntamento è domenica 2 novembre alle 17 alla chiesa dell’Osservanza di Cesena con il ‘BaRock Beats’: in programma il primo e quinto dei concerti brandeburghesi e il concerto per violino e orchestra in re minore di Johann Sebastian Bach. Biglietti disponibili su www.billetto.it (intero 10 euro, under 18 5 euro). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

