La conclusione dei lavori degli stralci mancanti dello Stadio Dorico sta diventando una corsa a tappe. Un capitolo che doveva essere chiuso almeno da un anno si sta trascinando con nuovi problemi e posticipi. A inizio anno la giunta aveva annunciato che il grosso dei lavori – entrando nel tecnico gli stralci 3 e 7 che riguardano la parte vicina all'ingresso su viale della Vittoria, dal pezzo di pista di atletica, il bar, la piazza 'sociale', il campo da beach (quello da tennis aggiuntivo che ha modificato il progetto originale per 'regalare' un campo in più al circolo tennis è appannaggio del circolo stesso), al netto della sistemazione del campetto da basket – si sarebbe concluso prima dell'estate.

Rebus stadio Dorico: slitta l'inaugurazione