Real Sociedad-Athletic Bilbao sabato 01 novembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Pochi gol nel derby basco

Sabato sera va in scena l’edizione numero 194 del derby basco con l’Athletic Bilbao che lo ha vinto 80 volte contro le 62 della Real Sociedad. La squadra di Ernesto Valverde ha 14 punti in classifica contro i 9 di quella di Sergio Francisco che però non perde da tre partite in tutte le competizioni . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Real Sociedad-Athletic Bilbao (sabato 01 novembre 2025 ore 18:30)