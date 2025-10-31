Real Madrid-Valencia sabato 01 novembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria per i Blancos ma senza clean sheet

Il Real Madrid ospita un Valencia in difficoltà dopo la vittoria per 2-1 nel primo Clásico della stagione che ha consentito agli uomini di Xabi Alonsi di prendere cinque punti di vantaggio nella classifica del campionato spagnolo. Con questa vittoria cruciale già assicurata il cammino per i Blancos è sicuramente in discesa mentre per il tecnico ospite Carlos . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Real Madrid-Valencia (sabato 01 novembre 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Vittoria per i Blancos ma senza “clean sheet”

Argomenti simili trattati di recente

Giocare con il Napoli è già speciale per Nico Paz. Al Napoli, due anni fa, il fenomeno argentino ha segnato il suo primo e unico gol con la maglia del Real Madrid. - facebook.com Vai su Facebook

Strada spianata alla possibilità per il #RealMadrid di chiedere risarcimenti danni a #Uefa, federazione spagnola e #Liga per le vicende della Superlega. - X Vai su X

Pronostico Real Madrid-Valencia: trascina lui alla vittoria - Valencia è una gara dell'undicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... Segnala ilveggente.it

Real Madrid-Valencia live: streaming gratis e diretta tv del match di Liga - Valencia in streaming gratis e diretta TV: scopri dove vedere la partita di Liga live su Bet365 con formazioni e analisi ... Si legge su msn.com

Liga 2025-2026: Real Madrid-Valencia, le probabili formazioni - Le Merengues, prime in classifica, puntano a consolidare la vetta: davanti a loro la squadra di Corberán, in cerca di riscatto. Da sportal.it