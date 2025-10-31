Il Real Madrid ospita un Valencia in difficoltà dopo la vittoria per 2-1 nel primo Clásico della stagione che ha consentito agli uomini di Xabi Alonsi di prendere cinque punti di vantaggio nella classifica del campionato spagnolo. Con questa vittoria cruciale già assicurata il cammino per i Blancos è sicuramente in discesa mentre per il tecnico ospite Carlos . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Real Madrid-Valencia (sabato 01 novembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici