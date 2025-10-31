Real Madrid-Valencia sabato 01 novembre 2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Real Madrid ospita un Valencia in difficoltà dopo la vittoria per 2-1 nel primo Clásico della stagione che ha consentito agli uomini di Xabi Alonsi di prendere cinque punti di vantaggio nella classifica del campionato spagnolo. Con questa vittoria cruciale già assicurata il cammino per i Blancos è sicuramente in discesa mentre per il tecnico ospite Carlos . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

real madrid valencia sabato 01 novembre 2025 ore 21 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Real Madrid-Valencia (sabato 01 novembre 2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche questi approfondimenti

real madrid valencia sabatoPronostico Real Madrid-Valencia: trascina lui alla vittoria - Valencia è una gara dell'undicesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico ... Riporta ilveggente.it

Real Madrid-Valencia: dove vederla? Orario e probabili formazioni - Sabato 5 aprile 2025, alle ore 16:15, il Santiago Bernabéu sarà teatro di un classico del calcio spagnolo: Real Madrid- Scrive tag24.it

real madrid valencia sabatoReal Madrid-Valencia in diretta streaming gratis: dove vedere la partita di Liga - Valencia in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita valida per la decima giornata di Liga spagnola ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Valencia Sabato