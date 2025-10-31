Real Madrid-Valencia | era uno scontro tra big ora Blancos largamente favoriti

Nel 2000 fu finale di Champions, oggi la squadra di Xabi Alonso arriva a punteggio pieno in casa. Sembra tutto già scritto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real Madrid-Valencia: era uno scontro tra big, ora Blancos largamente favoriti

Altri contenuti sullo stesso argomento

‘Sta storia della Superlega riappare ciclicamente nell’esatto momento in cui nessuno ci stava pensando, praticamente come la tipa che hai finalmente dimenticato che un giorno a caso riappare nella tua vita. Stavolta arriva perché il Real Madrid sarebbe pront - facebook.com Vai su Facebook

due spicci... Real Madrid causa UEFA, Il club ritiene di aver perso ricavi tra 4,5 e 4,7 miliardi di euro dal 2021, anno in cui la UEFA vietò la Superlega - X Vai su X

Real Madrid-Valencia: era uno scontro tra big, ora Blancos largamente favoriti - Nel 2000 fu finale di Champions, oggi la squadra di Xabi Alonso arriva a punteggio pieno in casa. msn.com scrive

Valencia-Real Madrid, caos e insulti razzisti a Vinicius: cosa è successo - 0 sul campo del Valencia che avvicina così la salvezza, mentre la squadra di Carlo Ancelotti viene scavalcata al secondo posto dall’Atletico Madrid. oasport.it scrive

Alluvione a Valencia: rimandata la partita con il Real Madrid, è ufficiale - È ufficiale: la partita tra Valencia e Real Madrid è stata rinviata a una data da destinarsi, come richiesto dal club di Mestalla a La Liga. Lo riporta eurosport.it