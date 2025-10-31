reading party milano | domenica 16 novembre

Nel cuore del weekend più letterario dell’anno a Milano, torna un appuntamento speciale dedicato a chi ama leggere e condividere.Domenica 16 novembre, nell’ultimo giorno di BookCity Milano, Urban Hive ospita il Reading Party – Not A Book Club, un pomeriggio di lettura e connessioni nel salotto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondisci con queste news

Reading Party Monza: mercoledì 12 novembre - facebook.com Vai su Facebook

a milano il salotto letterario più intimo della città: torna il reading party – not a book club - Nel cuore del weekend più letterario dell’anno, durante l’ultimo giorno di BookCity Milano, torna uno degli appuntamenti più originali dedicati ai lettori: il Reading Party – Not A Book Club, un’esper ... Riporta milanotoday.it

Da New York a Bari, i "reading party" trasformano la lettura in festa (e mettono al bando gli smartphone) - In un'epoca in cui il tempo dedicato alla lettura sembra sempre meno, i gruppi di lettura sono diventati alla moda e gli incontri tra bibliofili si sono trasformati in "reading party". Come scrive huffingtonpost.it

Party like a Deejay 2024 sabato 8 e domenica 9 giugno a Milano. Chi ci sarà - A Milano appuntamento con Party like a Deejay 2024, la festa di Radio Deejay che per tutte le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno animerà l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace con tanta ... Segnala ilgiorno.it