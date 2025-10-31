Reacher – Stagione 4 | conferma cast e tutto quello che sappiamo

La serie d’azione Reacher di Prime Video è uno dei successi più esplosivi della TV ed è stata rinnovata per una quarta stagione in arrivo. In onda dal 2022 (basata sulla serie di romanzi di Lee Child), Reacher segue il personaggio principale, un ex ufficiale militare che ora vive in modo nomade e si ritrova spesso a combattere pericolose organizzazioni criminali e a svelare complotti mortali in tutti gli Stati Uniti. I libri di Child offrono una ricca serie di emozionanti storie di Jack Reacher da esplorare, ed è chiaro che la serie originale di Amazon Prime Video ha fatto centro con Alan Ritchson nel ruolo dell’eroe omonimo. 🔗 Leggi su Cinefilos.it