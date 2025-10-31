Re Carlo toglie il titolo di principe al fratello Andrea e lo sfratta dal Royal Lodge | Passi necessari Si trovi un alloggio privato

Con un documento ufficiale il re toglie tutti i titoli al fratello, compreso quello di principe, lo «sfratta» dal Royal Lodge e afferma la sua solidarietà alle vittime di abusi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Re Carlo toglie il titolo di principe al fratello Andrea e lo sfratta dal Royal Lodge: «Passi necessari. Si trovi un alloggio privato»

Argomenti simili trattati di recente

#NEWS - #ReCarlo toglie il titolo di #principe ad #Andrea, e lo sfratta. La decisione senza precedenti è stata annunciata da #BuckinghamPalace: #Carlo avvia il processo formale per togliere al fratello minore ogni titolo reale. È la messa al bando definitiva d - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo toglie al fratello Andrea titoli e casa: ecco il Royal Lodge perduto dal principe - X Vai su X

Re Carlo priva il principe Andrea di ogni titolo e lo sfratta dal Castello: “I pensieri alle vittime di abusi” - Andrea non sarà più principe, il clamoroso annuncio di Buckingham Palace è arrivato questa sera con un comunicato ufficiale che mette fine a settimane ... Lo riporta fanpage.it

Re Carlo toglie il titolo di principe ad Andrea e lo sfratta dal Royal Lodge - Il sovrano e la regina manifestano la loro «massima solidarietà» «alle vittime e ai sopravvissuti di ogni forma di abuso ... Come scrive lasicilia.it

Carlo toglie titolo Principe ad Andrea - Re Carlo III ha ordinato di avviare il processo "formale" per rimuovere i titoli reali di Andrea, incluso quello di Principe, dopo la rinuncia annunciata in precedenza a quello di Duca di York. Da rainews.it