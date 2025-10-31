Re Carlo toglie il titolo di principe ad Andrea

Tv2000.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Gran Bretagna re Carlo III ha avviato il processo “formale” per rimuovere tutti i titoli reali del principe Andrea che dovrà anche lasciare l’appartamento nei palazzi della monarchia. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

