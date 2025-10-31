Re Carlo toglie il titolo di principe ad Andrea e lo sfratta da Royal Lodge

E' una messa al bando la storica decisione presa da re Carlo III nei confronti del fratello Andrea, reprobo della dinastia Windsor travolto dagli scandali, a partire dai legami col defunto faccendiere-pedofilo americano Jeffrey Epstein. Il sovrano ha ordinato di avviare il processo "formale" per rimuovere i titoli reali di Andrea, incluso quello di principe, dopo la rinuncia annunciata in precedenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Re Carlo toglie il titolo di principe ad Andrea e lo sfratta da Royal Lodge

