Il principe Andrea rischiava di divenire un ostacolo insormontabile nei rapporti della casa reale con la cittadinanza inglese. L'ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso sono state le accuse di danno erariale dovute al mancato pagamento dell'affitto da parte del principe Andrea, che risiedeva nel Royal Lodge. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Re Carlo sfratta il fratello Andrea: prima l’addio ai titoli, ora dovrà cercarsi anche una casa

