Re Carlo revoca il titolo di principe al fratello Andrea | che succede nella royal family

Il principe Andrea non è più principe: Re Carlo gli ha tolto il titolo acquisito alla nascita. Dovrà lasciare la residenza reale, ma percepirà un mantenimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

