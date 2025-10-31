Re Carlo revoca il titolo al principe Andrea

In un comunicato ufficiale, il Buckingham Palace ha reso noto che il principe Andrea, secondogenito della regina Elisabetta II, perderà definitivamente il titolo di “ Altezza Reale “, duca di York e ogni altro onore connesso alla Corona. D’ora in poi, sarà conosciuto semplicemente come Andrew Mountbatten-Windsor. La decisione, avviata da re Carlo III mediante mandati reali al Lord Cancelliere, non prevede obiezioni da parte del diretto interessato, secondo quanto riportato dai media britannici. Re Carlo ha disposto anche l’immediato trasferimento di Andrea dal Royal Lodge, la lussuosa villa di 30 stanze nel Windsor Great Park dove risiede dal 2003 insieme all’ex moglie Sarah Ferguson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Re Carlo revoca il titolo al principe Andrea

