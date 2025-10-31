re carlo iii toglie i titoli al principe andrea e gli leva la casa

La decisione di re Carlo III di avviare il processo formale per rimuovere i titoli reali del fratello Andrea rappresenta una frattura senza precedenti nella storia recente della monarchia britannica. Il sovrano ha ordinato la revoca non solo delle onorificenze residue, ma anche del titolo di principe, segnando la definitiva estromissione di Andrea dalla Casa di Windsor. Dopo la rinuncia forzata al titolo di duca di York, l’uomo che un tempo combatteva nelle Falkland sarà d’ora in poi noto semplicemente come Andrew Mountbatten-Windsor. Una decisione senza precedenti. Nella storia inglese moderna non si era mai vista una misura di tale portata nei confronti di un membro diretto della famiglia reale. 🔗 Leggi su Panorama.it

