Re Carlo III revoca i titoli al fratello Andrea | il duca di York diventa Andrew Mountbatten-Windsor

Re Carlo III ha dato ufficialmente avvio al processo di revoca dei titoli al principe Andrea, segnando una svolta senza precedenti nella storia recente della monarchia britannica. La decisione, annunciata da Buckingham Palace, sancisce la fine dello status reale del fratello minore del sovrano, travolto negli ultimi anni dagli scandali legati al finanziere statunitense Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali e morto in circostanze controverse. Secondo quanto reso noto dal Palazzo, Andrea sarà d’ora in poi indicato semplicemente come Andrew Mountbatten-Windsor, perdendo così il titolo di principe e ogni onorificenza legata alla Corona. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Re Carlo III revoca i titoli al fratello Andrea: il duca di York diventa Andrew Mountbatten-Windsor

