Re Carlo III avvia il procedimento per togliere il titolo di principe al fratello Andrea | ecco cosa succede adesso

Vanityfair.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la pubblicazione del libro postumo di Virginia Giuffre, la monarchia prende (finalmente) una posizione netta sul terzogenito di Elisabetta II: « Le loro maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la loro massima solidarietà sono stati, e rimarranno, rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

re carlo iii avvia il procedimento per togliere il titolo di principe al fratello andrea ecco cosa succede adesso

© Vanityfair.it - Re Carlo III avvia il procedimento per togliere il titolo di principe al fratello Andrea: ecco cosa succede adesso

Leggi anche questi approfondimenti

re carlo iii avviaRegno Unito, Re Carlo avvia il processo per togliere i titoli ad Andrea - D’ora in poi il fratello di Re Carlo III sarà conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor. Secondo tg24.sky.it

re carlo iii avviaScandalo Epstein, Re Carlo avvia l’iter per sfrattare Andrea - Re Carlo III ha avviato l'iter per sfrattare e togliere i titoli al principe Andrea per le nuove rivelazioni sullo scandalo Epstein. Lo riporta msn.com

re carlo iii avviaRe Carlo III revoca il titolo al principe Andrea: addio a Royal Lodge e Altezza Reale - Buckingham Palace annuncia la rimozione formale di tutti i titoli reali al duca di York, che lascia la residenza di Windsor per Sandringham. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Re Carlo Iii Avvia