Re Carlo III avvia il procedimento per togliere il titolo di principe al fratello Andrea | ecco cosa succede adesso
Dopo la pubblicazione del libro postumo di Virginia Giuffre, la monarchia prende (finalmente) una posizione netta sul terzogenito di Elisabetta II: « Le loro maestà desiderano chiarire che i loro pensieri e la loro massima solidarietà sono stati, e rimarranno, rivolti alle vittime e ai sopravvissuti di qualsiasi forma di abuso». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche questi approfondimenti
ESTERI: Ultim’ora ticinonotizie.it ROMA (ITALPRESS) – Re Carlo III, si legge in una nota di Buckingham Palace, ha ordinato di avviare il processo “formale” per rimuovere i titoli reali di Andrea, incluso quello di Principe, dopo la rinuncia annunciata in precede - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - #ReCarlo toglie il titolo di #principe ad #Andrea, e lo sfratta. La decisione senza precedenti è stata annunciata da #BuckinghamPalace: #Carlo avvia il processo formale per togliere al fratello minore ogni titolo reale. È la messa al bando definitiva d - X Vai su X
Regno Unito, Re Carlo avvia il processo per togliere i titoli ad Andrea - D’ora in poi il fratello di Re Carlo III sarà conosciuto come Andrew Mountbatten Windsor. Secondo tg24.sky.it
Scandalo Epstein, Re Carlo avvia l’iter per sfrattare Andrea - Re Carlo III ha avviato l'iter per sfrattare e togliere i titoli al principe Andrea per le nuove rivelazioni sullo scandalo Epstein. Lo riporta msn.com
Re Carlo III revoca il titolo al principe Andrea: addio a Royal Lodge e Altezza Reale - Buckingham Palace annuncia la rimozione formale di tutti i titoli reali al duca di York, che lascia la residenza di Windsor per Sandringham. msn.com scrive