Re Carlo Harry in pericolo | può fare la stessa fine di suo zio Andrea

Re Carlo ha compiuto un gesto rivoluzionario che passerà alla storia, nel momento in cui ha tolto tutti i titoli reali a suo fratello Andrea che ha perso lo status di Principe. E adesso Harry potrebbe fare la stessa fine, anche perché l’iter procedurale ormai è stato definito. Re Carlo manda in esilio Andrea. Per privare Andrea del suo titolo di Principe, Re Carlo si è dovuto districare tra 100 anni di legislatura reale, rapporti col parlamento e sentimenti personali. Non è stato semplice mettere in atto una tale procedura. Evidentemente non ha seguito un impulso o non l’ha fatto con leggerezza, tanto per dare una punizione al fratello minore. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, Harry in pericolo: può fare la stessa fine di suo zio Andrea

News recenti che potrebbero piacerti

? La principessa Diana era "fredda" e "distante", quando era lontana da fotografi e telecamere. Lo sostiene l'ex re di Spagna Juan Carlos in un nuovo, sconvolgente libro di memorie, nel quale il sovrano, a cui sono state attribuite numerose relazioni extracon - facebook.com Vai su Facebook

Re Carlo, il fratello Andrea non è più principe: 5 cose da sapere su questa decisione storica - Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta, non sarà più un principe ma un cittadino comune e per questo dovrà lasciare il suo alloggio reale (oltre a innumerevoli privilegi) ... corrieredellosport.it scrive

Re Carlo III avvia il procedimento per togliere il titolo di principe al fratello Andrea: ecco cosa succede adesso - Dopo la pubblicazione del libro postumo di Virginia Giuffre, la monarchia prende (finalmente) una posizione netta sul terzogenito di Elisabetta II: « Le loro maestà desiderano chiarire che i loro pens ... Scrive vanityfair.it

Re Carlo revoca il titolo di principe al fratello Andrea e lo sfratta dal Royal Lodge, la decisione a sorpresa - Re Carlo III revoca titoli e residenza al principe Andrea, coinvolto dallo scandalo Epstein: da oggi suo fratello sarà Andrew Mountbatten Windsor ... virgilio.it scrive