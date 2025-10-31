Re Carlo caccia Andrea Sabadin | Come Harry ora potrebbe fare soldi con rivelazioni sulla famiglia reale

A Fanpage.it il giornalista e scrittore Vittorio Sabadin commenta la notizia della rimozione del titolo al principe Andrea. "È una decisione senza precedenti ma inevitabile. Lui e Sarah potrebbero cominciare a guadagnare soldi con rivelazioni sulla famiglia reale, come hanno fatto Harry e Megan", ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it