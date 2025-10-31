Re Carlo caccia Andrea Sabadin | Come Harry ora potrebbe fare soldi con rivelazioni sulla famiglia reale
A Fanpage.it il giornalista e scrittore Vittorio Sabadin commenta la notizia della rimozione del titolo al principe Andrea. "È una decisione senza precedenti ma inevitabile. Lui e Sarah potrebbero cominciare a guadagnare soldi con rivelazioni sulla famiglia reale, come hanno fatto Harry e Megan", ha spiegato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Re Carlo caccia il Principe Andrea, tolti i titoli e sfrattato dal Royal Lodge: il clamoroso annuncio - facebook.com Vai su Facebook
#ReCarlo caccia il #principeandrea, tolti i titoli e sfrattato dal #RoyalLodge: il clamoroso annuncio - X Vai su X
Re Carlo III caccia il fratello Andrea da Royal Lodge: "Coinvolto nel caso Epstein, privato di tutti i suoi titoli" - Buckingham Palace spiega che queste misure "sono ritenute necessarie, nonostante il principe continui a negare le accuse a suo carico". affaritaliani.it scrive
Re Carlo, il fratello Andrea non è più principe: 5 cose da sapere su questa decisione storica - Andrea, terzogenito della Regina Elisabetta, non sarà più un principe ma un cittadino comune e per questo dovrà lasciare il suo alloggio reale (oltre a innumerevoli privilegi) ... Scrive corrieredellosport.it
Re Carlo non caccia di casa Andrea e dà scandalo. Ma ha le mani legate - Malgrado lo scandalo, Re Carlo non può cacciare dal Royal Lodge suo fratello Andrea. Riporta dilei.it