Ravenna noir | una passeggiata alla scoperta della cronaca nera e dei delitti illustri
Un tour nella Ravenna Noir, in un viaggio nel tempo attraverso la cronaca nera che ha attraversato la città. Si racconterà dei delitti celebri compiuti a Ravenna: Stilicone, il generale dell’imperatore romano Onorio, Odoacre da San Vitale, Sant’Apollinare, i delitti illustri di Teoderico. Da. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
L’ISOLA DEGLI IDEALISTI approda alla XXIII edizione del Ravenna Nightmare, festival cinematografico italiano dedicato al cinema horror, fantastico, thriller e noir. ? Sabato 25 ottobre, ore 16 Teatro Rasi in Via di Roma, 39 #Ravenna Dopo la proiezione s - facebook.com Vai su Facebook
Ravenna Incoming: Le visite guidate del weekend di Halloween, per grandi e bambini: per scoprire la città da angolazioni diverse - Tra attività per famiglie, passeggiate serali dal fascino noir e appuntamenti legati alla Biennale del Mosaico, la città si v ... Segnala ravennawebtv.it
Turbe Giovanili torna a Ravenna con una passeggiata omaggio alla Biennale del Mosaico Contemporaneo - Turbe Giovanili torna a camminare per le strade e le piazze di Ravenna con un nuovo appuntamento, questa volta dedicato al mondo della cultura e ... Si legge su ravennanotizie.it