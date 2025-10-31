Ravenna? Città di tennis Effetto Sinner e non solo è boom di giocatori

Ormai sono 106 milioni i praticanti nel mondo. Gli appassionati di tennis (soprattutto) e padel, sono lievitati in maniera esponenziale anche per la nuova, grande rivalità, tra Sinner e Alcaraz. Ma, in particolare, è l’Italia ad aver tratto un grande impulso per aver avuto, per la prima volta nella sua storia, il numero 1 del mondo. L’effetto Sinner, simile ma amplificato all’effetto Panatta negli anni Settanta-Ottanta, ha portato giovamento ovunque al tennis italiano, a partire dai praticanti e da giovani e giovanissimi che si avvicinano a questa disciplina. La provincia di Ravenna non si sottrae a questa impennata dei praticanti, anzi: se in Italia – secondo i dati della stessa Federtennis e Padel – nel ravennate si è passati da poco più di 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ravenna? Città di tennis. Effetto Sinner e non solo, è boom di giocatori

