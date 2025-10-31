Ravenna cede in casa a San Severo Crisi OraSì | è il quarto ko di fila
OraSì Ravenna 70 Allianz San Severo 79 ORASI’ RAVENNA: Feliciangeli, Brigato 15, Morena 2, Ghigo 7, Paolin 10, Jakstas 16, Paiano 3, Dron 11, Cena 6, Venturini ne, Catenelli ne, Saviotti ne. All.: Auletta ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Lucas 21, Morelli 6, Mobio 16, Gattel 3, Todisco 2, Petrushevski ne, Ndour 2, Gherardini 12, Bandini 2, Scredi ne, Bugatti 15. All.: Bernardi Arbitri: Giovannetti – Scaramellini - Renga Note. Parziali: 13-14; 31-31; 51-57. Tiri da 2: Ravenna: 1646, San Severo: 1844; Tiri da 3: Ravenna 518:, San Severo: 819; Tiri liberi: Ravenna: 2328, San Severo: 1926; Rimbalzi totali: Ravenna: 38, San Severo: 45 Uscito per falli: Dron e Jakstas e Ndour Non esce dal tunnel l’OraSì che contro San Severo rimedia il quarto ko consecutivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
