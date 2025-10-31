Rata del mutuo saltata la Banca scrive al Comune
GROSSETO Un’altra rata del mutuo del centro sportivo di Roselle non sarebbe stata pagata dall’ Us Grosseto. Un’altra volta la spada di Damocle pende sulla testa del Comune di Grosseto. Come accaduto a settembre, anche stavolta, la proprietà dell’Us Grosseto non avrebbe pagato la rata mensile del mutuo sul centro sportivo di Roselle da 16mila euro al mese. Ed anche stavolta i vertici di Banca Tema hanno ’bussato’ alle porte dell’Amministrazione comunale, garante del mutuo. In sostanza la storia si ripete. Se a settembre Banca Tema fece presente al Comune che l’Us Grosseto aveva saltato il pagamento di tre rate del mutuo, stavolta la rata da 16mila euro in scadenza l’11 ottobre scorso è passata in cavalleria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
