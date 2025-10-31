Osservando le statistiche, la stagione di Marcus Rashford finora è più che discreta: cinque gol e sette assist in 13 partite testimoniano il suo contributo concreto. L’inglese si è fatto notare soprattutto in Champions League, dove è stato protagonista a Newcastle con una doppietta e autore di una buona prestazione contro l’Olympiacos. In Liga, invece, ha segnato solo un gol — “inutile” (a detta del quotidiano spagnolo As ) — a Siviglia. Sarà davvero necessario essere così riduttivi? Il doppio volto di Rashford. As prova a giudicarlo, vuole dire la sua, ma alla fine si limita a scrivere questo: “Ci sono due Rashford: quello che convince per i numeri e quello che lascia perplessi per la lettura del gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Rashford, Mr. Jekyll o Dr. Hyde? Il Barcellona fa i conti con i due volti dell’inglese