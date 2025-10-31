Rashford Mr Jekyll o Dr Hyde? Il Barcellona fa i conti con i due volti dell’inglese
Osservando le statistiche, la stagione di Marcus Rashford finora è più che discreta: cinque gol e sette assist in 13 partite testimoniano il suo contributo concreto. L’inglese si è fatto notare soprattutto in Champions League, dove è stato protagonista a Newcastle con una doppietta e autore di una buona prestazione contro l’Olympiacos. In Liga, invece, ha segnato solo un gol — “inutile” (a detta del quotidiano spagnolo As ) — a Siviglia. Sarà davvero necessario essere così riduttivi? Il doppio volto di Rashford. As prova a giudicarlo, vuole dire la sua, ma alla fine si limita a scrivere questo: “Ci sono due Rashford: quello che convince per i numeri e quello che lascia perplessi per la lettura del gioco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Altre letture consigliate
Le statistiche parlano chiaro: cinque gol e sette assist in 13 gare. Tuttavia, per As Rashford continua a mancare nei momenti che contano davvero. - facebook.com Vai su Facebook
Rashford, Mr. Jekyll o Dr. Hyde? Il Barcellona fa i conti con i due volti dell’inglese - Marcus Rashford divide le opinioni: buoni numeri, ma restano dubbi sulla sua adattabilità al Barça e sulla lettura di gioco. Lo riporta ilnapolista.it
Dr. Jekyll e Mr. Hyde: il doppio volto dell’uomo vittoriano - Hyde: Stevenson esplora la doppia natura dell’uomo vittoriano tra repressione e desiderio di libertà. Da eroicafenice.com
Dr. Jekyll e Mr. Hyde streaming - Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Dr. Secondo comingsoon.it