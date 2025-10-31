Rapine a gioiellerie Liotti attende il riesame della misura cautelare

31 ott 2025

Francesco Carlo Liotti, 38 anni, accusato di aver svolto il ruolo di basista in una banda specializzata in rapine a gioiellerie, sarà sottoposto a riesame lunedì prossimo davanti alla Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame.L’uomo, assistito dal suo legale Costantino Sabatino, si era avvalso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

