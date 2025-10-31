Rapine a gioiellerie Liotti attende il riesame della misura cautelare

Francesco Carlo Liotti, 38 anni, accusato di aver svolto il ruolo di basista in una banda specializzata in rapine a gioiellerie, sarà sottoposto a riesame lunedì prossimo davanti alla Dodicesima Sezione del Tribunale del Riesame.L’uomo, assistito dal suo legale Costantino Sabatino, si era avvalso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Rapine seriali ai supermercati, farmacie e gioiellerie. Dipendenti minacciati con cocci di bottiglia e coltelli per farsi consegnare l'incasso. La Polizia di #Torino ha arrestato due persone. Ci sono altre vittime? #chilhavisto - X Vai su X

Rapine alle gioiellerie: Vestiti da vigili urbani, minacciavano con la pistola i dipendenti per farsi consegnare l'incasso. La Polizia di #Milano ha arrestato 8 persone. Ci sono altre vittime? - facebook.com Vai su Facebook

Milano, le rapine in gioielleria con il trucco dei finti agenti di polizia locale e del finto arresto: sgominata banda, 8 arresti - Per questo, la Polizia di Stato ha arrestato otto persone (sette in carcere e uno agli arresti ... Segnala milano.corriere.it

Rapina in gioielleria, sei arresti ad Avellino - Quattro persone in carcere e due ai domiciliari: altrettante ordinanze sono state eseguite dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino a conclusione delle indagini sulla rapina, avvenuta il 22 ... Da ansa.it

Si fingevano agenti di polizia locale e rapinavano laboratori orafi e gioiellerie - Per questo, la Polizia di Stato ha arrestato otto persone (sette in carcere e uno agli arresti ... Secondo leggo.it