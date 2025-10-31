Rapinatori armati fanno irruzione nel negozio di antiquariato | commessi chiusi nel magazzino bottino da 100mila euro

Due rapinatori armati di pistola hanno fatto irruzione nel negozio di antiquariato La soffitta delle meraviglie in via Tirso a Roma, portando via la cassaforte e gioielli per 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

