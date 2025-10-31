Rapina ed estorsione Giovanissimi ’stangati’

di Laura Valdesi SIENA Giovanissimi. Tanti. Fuori dall’aula per vedere, anche solo per un attimo, i loro amici che sono tuttora in carcere. Anche diversi familiari al primo piano del tribunale, madri comprese. Già dalle 9. L’udienza davanti al gup Sonia Caravelli slitta di mezz’ora, comunica loro l’avvocato Alessandro Betti che li difende entrambi. Uno ha 21 anni, senese, l’altro ne ha 19. La procura li ritiene autori di una rapina ai danni di un giovane messa a segno fra via Sclavo e la stazione il 21 maggio scorso. Un episodio che si era inserito nel clima di tensione in città a causa degli eccessi di giovanissimi nel centro storico e nei punti nevralgici di Siena, stazione compresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

