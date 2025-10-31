Rapina alla stazione di Villa San Giovanni arrestato il secondo complice

Reggiotoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrestato il secondo complice ritenuto coinvolto nella rapina avvenuta nella notte del 12 ottobre scorso nella stazione di Villa San Giovanni. Nei confronti dell'uomo, i carabinieri hanno convalidato il fermo e disposta la misura della custodia cautelare nel carcere di Reggio Calabria.Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

