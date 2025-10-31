Rapina alla stazione di Villa San Giovanni arrestato il secondo complice

Arrestato il secondo complice ritenuto coinvolto nella rapina avvenuta nella notte del 12 ottobre scorso nella stazione di Villa San Giovanni. Nei confronti dell'uomo, i carabinieri hanno convalidato il fermo e disposta la misura della custodia cautelare nel carcere di Reggio Calabria.Il. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

