**Ranucci | martedì 4 novembre audizione in commissione Antimafia**
Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Si svolgerà martedì prossimo, 4 novembre, alle 11.30, l'audizione di Sigfrido Ranucci in commissione parlamentare Antimafia, dopo l'attentato subito dal giornalista nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Saremo in piazza per Sigfrido Ranucci, per chi non tace, per chi non si piega. Martedì 21 ottobre, ore 17:30 – Piazza Santi Apostoli, Roma Il Movimento 5 Stelle sarà in piazza, accanto ai giornalisti che non si piegano, insieme a Marco Travaglio, Rula Jebrea - facebook.com Vai su Facebook
**Ranucci: martedì 4 novembre audizione in commissione Antimafia** - 30, l'audizione di Sigfrido Ranucci in commissione parlamentare ... Scrive iltempo.it