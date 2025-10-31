ranucci audito in commissione antimafia e vigilanza rai

ROMA – Martedì 4 novembre, alle ore 11.30, presso l’Aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolgerà l’audizione di Sigfrido Ranucci (foto). L’appuntamento in Commissione Antimafia, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Il giorno successivo, mercoledì 5 novembre, alle ore 20 presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto Palazzo, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolgerà l’audizione del direttore e del vice direttore Approfondimento della Rai, Paolo Corsini e Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

