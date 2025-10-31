Ranucci audito in Commissione Antimafia e Vigilanza Rai

Lopinionista.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA – Martedì 4 novembre, alle ore 11.30, presso l’Aula del V piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, svolgerà l’audizione di Sigfrido Ranucci (foto). L’appuntamento in Commissione Antimafia, come informa una breve nota dell’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. Il giorno successivo, mercoledì 5 novembre, alle ore 20 presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto Palazzo, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi svolgerà l’audizione del direttore e del vice direttore Approfondimento della Rai, Paolo Corsini e Sigfrido Ranucci. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

ranucci audito in commissione antimafia e vigilanza rai

© Lopinionista.it - Ranucci audito in Commissione Antimafia e Vigilanza Rai

Altri contenuti sullo stesso argomento

ranucci audito commissione antimafiaRanucci, martedì 4 novembre audizione in commissione Antimafia - The post Ranucci, martedì 4 novembre audizione in commissione Antimafia appeared first on Primaonline - msn.com scrive

ranucci audito commissione antimafiaAttentato Ranucci, Colosimo: “Il giornalista sarà audito in Commissione antimafia” - "Bisogna evitare che armi ed esplosivi circolino con troppa facilità". Come scrive lopinionista.it

ranucci audito commissione antimafiaAntimafia: martedì audizione Ranucci in Commissione - 30 Sigfrido Ranucci, giornalista conduttore di "Report" su Rai3 sarà audito nella commissione ... agenzianova.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Audito Commissione Antimafia