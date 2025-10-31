Rana Verona piega anche Milano e infila la terza vittoria di fila in campionato

Bottino pieno anche nella terza giornata di Superlega per Rana Verona, che giovedì tra le mura amiche del Pala Agsm Aim ha superato l'Allianza Milano per 3-0. La squadra di coach Soli è partita a rilento, ma ha avuto la forza di reagire subito nel primo set, ribaltandolo e andando avanti nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it

**CLASSIFICA DOPO LA TERZA GIORNATA:** Rana Verona 9 Sir Susa Scai Perugia 8 Valsa Group Modena 7 Cucine Lube Civitanova 7 Itas Trentino 6 Acqua S.Bernardo Cuneo 4 Gas Sales Bluenergy Piacenza 3 Vero Volley Monza 3 Allianz Milano 2 Sone - facebook.com Vai su Facebook

SECONDO SET Verona rompe l'equilibrio e vince anche il secondo #RanaVerona #VeronaVolley #NoiVerona #Volley #Volleyball - X Vai su X

Verona batte Milano e resta sola in testa - Nel posticipo della terza giornata la squadra di Soli vince e convince. Si legge su corrieredellosport.it

Verona capolista a punteggio pieno, superata Milano - La squadra di Piazza, gioca,per due set alla pari con quella di Soli ma va in difficoltà nei momenti topici. Segnala tuttosport.com

Verona travolge Milano: per la prima volta è sola in testa alla classifica di Superlega - 0 sul Vero Volley è la terza vittoria di fila da tre punti per la Rana e vale il primato solitario davanti a Perugia. Da msn.com