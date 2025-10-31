Rana Verona piega anche Milano e infila la terza vittoria di fila in campionato

Veronasera.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bottino pieno anche nella terza giornata di Superlega per Rana Verona, che giovedì tra le mura amiche del Pala Agsm Aim ha superato l'Allianza Milano per 3-0. La squadra di coach Soli è partita a rilento, ma ha avuto la forza di reagire subito nel primo set, ribaltandolo e andando avanti nel. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

rana verona piega milanoVerona batte Milano e resta sola in testa - Nel posticipo della terza giornata la squadra di Soli vince e convince. Si legge su corrieredellosport.it

rana verona piega milanoVerona capolista a punteggio pieno, superata Milano - La squadra di Piazza, gioca,per due set alla pari con quella di Soli ma va in difficoltà nei momenti topici. Segnala tuttosport.com

rana verona piega milanoVerona travolge Milano: per la prima volta è sola in testa alla classifica di Superlega - 0 sul Vero Volley è la terza vittoria di fila da tre punti per la Rana e vale il primato solitario davanti a Perugia. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rana Verona Piega Milano