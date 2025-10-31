Raid Usa in Venezuela Trump smentisce

17.30 Donald Trump non sta pensando di attaccare obiettivi in Venezuela. Aad assicurarlo è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti. Ai giornalisti che gli chiedevano se avesse in mente un'operazione militare, Trump ha risposto: "No". La smentita arriva dopo le rivelazioni del Wall Street Journal e del Miami Herald, secondo cui gli Usa starebbero preparando attacchi a siti, anche militari, per la produzione di droga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it