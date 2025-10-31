Raid Usa in Venezuela Trump smentisce
17.30 Donald Trump non sta pensando di attaccare obiettivi in Venezuela. Aad assicurarlo è stato lo stesso presidente degli Stati Uniti. Ai giornalisti che gli chiedevano se avesse in mente un'operazione militare, Trump ha risposto: "No". La smentita arriva dopo le rivelazioni del Wall Street Journal e del Miami Herald, secondo cui gli Usa starebbero preparando attacchi a siti, anche militari, per la produzione di droga. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Scopri altri approfondimenti
Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/usa-individuano-obiettivi-militari-possibile-raid-venezuela-AHoPuPTD - facebook.com Vai su Facebook
Il Wsj: "Gli Usa puntano a raid anche su target militari in Venezuela nell'ambito della lotta al narcotraffico" #ANSA - X Vai su X
Venezuela, media: "Attacco Usa potrebbe essere questione di ore, individuati obiettivi militari" - L'Amministrazione Trump ha preso la decisione di attaccare obiettivi militari all'interno del Venezuela e i raid potrebbero scattare in qualsiasi momento. Si legge su adnkronos.com
Usa, Trump valuta raid in Venezuela per lotta al narcotraffico - Una campagna aerea contro obiettivi in Venezuela è sul tavolo della Casa Bianca. Segnala pupia.tv
Gli Usa pronti ad attaccare il Venezuela: Trump indica gli obiettivi - Le forze militari statunitensi sono pronte all'azione, nel mirino porti e strutture militari. Lo riporta today.it