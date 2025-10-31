Raid nelle scuole l' appello di Salis ai giovani | Basta violenza
Dopo i raid che hanno coinvolto i licei occupati Leonardo Da Vinci e Firpo Buonarroti, con l'incursione di giovani che hanno vandalizzato le scuole e spaventato gli studenti, la sindaca di Genova Silvia Salis ha convocato un incontro con i direttori scolastici regionale e provinciale. Obiettivo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
