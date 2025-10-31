Raid militari Usa contro basi narcotraffico in Venezuela Maduro chiede aiuto a Mosca ma Trump smentisce
Nicolás Maduro e Donald Trump Washington ha identificato obiettivi militari in Venezuela da colpire nella lotta al narcotraffico, tra cui porti, aeroporti e piste d’atterraggio controllate dall’esercito di Nicolás Maduro. Lo rivela il Wall Street Journal citando fonti dell’amministrazione Trump, secondo cui eventuali attacchi aerei servirebbero a inviare un messaggio inequivocabile al leader venezuelano: è tempo di dimettersi. Il presidente Trump, tuttavia, ha smentito oggi sull’Air Force One di aver già preso una decisione definitiva sugli strike, contraddicendo le anticipazioni del Miami Herald che davano gli attacchi imminenti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
