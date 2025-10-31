Raid contro l’auto di un candidato di FdI | Atto vile denuncio

Anteprima24.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Luigi Roma, avvocato di Parete (Caserta) candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli d’Italia, denuncia di aver subito il danneggiamento della propria auto. Un episodio avvenuto ieri sera e definito dal candidato “un atto intimidatorio”, denunciato stamani alla Procura della Repubblica di Napoli Nord. Secondo quanto riferito da Roma, l’episodio si è verificato all’esterno di un esercizio commerciale situato tra i Comuni di Lusciano e Aversa, durante una breve sosta fatta da Roma e dal suo collaboratore; dall’abitacolo della vettura sono stati sottratti due zaini contenenti materiale fondamentale per la campagna e numerosi effetti personali e professionali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

raid contro l8217auto di un candidato di fdi atto vile denuncio

© Anteprima24.it - Raid contro l’auto di un candidato di FdI: “Atto vile, denuncio”

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Raid Contro L8217auto Candidato